"Os resultados estão longe de estarem certos", diz Tony Blair sobre eleições nos EUA

Ex-primeiro-ministro do Reino Unido marca presença no terceiro dia da Web Summit, em Lisboa.

07.11.18

"Uma das coisas que estão a acontecer é que a América está a estabelecer-se com esta presidência e há uma diferença entre o

que está à volta do presidente e o twitter de Donald Trump", confessou.



Recorde-se que as eleições intercalares nos Estados Unidos colocaram os Democratas em maioria na Câmara dos Representantes e o Senado nas mãos republicanas. Este resultado dita o fim da hegemonia de Trump.



"Sou 100% contra o 'Brexit'. Irei fazer tudo para o impedir. Aliás, é possível travá-lo. Não é do nosso interesse político nem económico, vai enfraquecer a Inglaterra e a Europa", afirmou o ex-líder do governo trabalhista britânico.



António Costa reúne-se com Tony Blair na Web Summit



O primeiro-ministro português, António Costa, também marca presença na Web Summit e reuniu-se com Tony Blair para abordar os temas da atualidade, entre os quais o Brexit, segundo escreveu no Twitter.





À margem da #Websummit reuni-me hoje com Tony Blair. Falámos da atualidade internacional e dos principais temas na agenda da União Europeia, entre eles o #Brexit. pic.twitter.com/MviVDghI2j — António Costa (@antoniocostapm) 7 de novembro de 2018









