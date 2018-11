Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Christopher Wylie: “Temos um ambiente a pensar por nós. Isso é assustador”

Analista que denunciou roubo de dados no Facebook recordou as origens do caso na Web Summit.

Por Wilson Ledo | 01:30

Era uma das presenças mais esperadas no segundo dia da Web Summit. Christopher Wylie, que denunciou o escândalo Cambridge Analytica, mandou uma mensagem ainda antes de começar a falar. "Prendam o presidente", podia ler-se na camisola.



O ex-diretor da empresa norte-americana tornou-se conhecido por revelar os dados de milhões de contas do Facebook que estavam a ser usados para condicionar as presidenciais norte-americanas, que acabariam por eleger Donald Trump.



"Informei a administração Obama e avisei que essa informação tinha ido parar à Rússia. O Facebook aprovou isto. Sempre soube disso e nunca fez nada. A administração de Obama disse-me para não me preocupar", recordou o canadiano.



Sem novas regras para o uso da internet, Christopher Wylie não vê os próximos tempos com bons olhos, até porque "dormimos mais com as novas tecnologias do que com pessoas".



"Utilizamos a Alexa ou a Google Home e a certa altura a casa pensa por ti. Depois transfere isso para o carro, para as ruas, para o escritório. O problema é quando tudo isto começa a pensar por nós, a decidir o que nós queremos ver. Até estamos a ter dificuldade em falar sobre coisas que aconteceram há anos. Temos um ambiente inteiro a pensar por nós e a observar-nos. E isso é assustador", exemplificou no palco principal.



Para o fecho, o jornalista que conversava com Christopher Wylie foi direto ao assunto: valeu a pena denunciar o caso? "Sim", respondeu de imediato. O público aplaudiu.



Médico em casa por telemóvel na Madeira

Roberto Homem Gouveia é médico e foi a profissão que o levou a criar a própria empresa. Depois de perceber que muitos turistas precisavam de médico na Madeira, criou uma aplicação que permite escolher entre os médicos disponíveis.



"A Web Summit é uma oportunidade excelente para lançar o produto", diz.



Aplicação já deixa reservar motéis

A empresa Luvotels surgiu em Portugal, com apoios nacionais, mas é no Brasil que está a crescer. O fundador Rodrigo Ruas desenvolveu uma aplicação que permite reservar motéis através do telemóvel.



"Estamos a escalar o mercado brasileiro, para depois vir escalar Portugal e o mercado europeu", perspetiva na primeira ida à Web Summit.