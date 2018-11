Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Fake news' já são problema na Sérvia mas Governo afasta excesso de regulação

Intervenção sobre as notícias falsas "tem de ser governamental e até mesmo empresarial" diz David Pemsel.

As notícias falsas (chamadas 'fake news') começam a ser "um problema" na Sérvia, segundo a primeira-ministra daquele país, mas a governante rejeita "regulação em excesso", enquanto o presidente do grupo The Guardian pede mais intervenção dos executivos.



"Apesar de ainda não serem um problema assim tão grande, as 'fake news' começam a ser um problema", afirmou a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, que falava no palco principal da Web Summit, no Parque das Nações, em Lisboa.



A governante admitiu que este tipo de conteúdos, que interfere com diferentes áreas, mas essencialmente a política, "muda as vidas das pessoas e dos governos".



"Especialmente a mim [enquanto primeira-ministra] e isso leva-nos a atentar mais na informação que queremos passar para os cidadãos e na questão da transparência", acrescentou.



Ana Brnabic considerou ser necessário "investir mais [dinheiro] e mais tempo a seguir as notícias para ver se são verdadeiras do que realmente a trabalhar".



Ainda assim, a governante deixou um alerta: "Temos de ter cuidado na regulação sobre este assunto. Não acredito que uma regulação em excesso nos leve a ter sociedades melhores e, normalmente, isso não é bom para a democracia".



A responsável defendeu, ao invés, um investimento na educação, para ensinar às crianças "como pensar", já que, segundo relatou, as 'fake news' estão a "desencorajar as pessoas, especialmente os jovens, a entrar na política".



No mesmo painel estava o presidente executivo do grupo de comunicação social The Guardian, David Pemsel, que vincou que "os líderes [dos países] têm de intervir e tomar controlo da situação".



"O mundo está desconectado e fragilizado", observou, aludindo a questões como a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), às posições do Presidente norte-americano, Donald Trump, e ao surgimento de nacionalismos na Europa.



Por isso, a intervenção sobre as notícias falsas "tem de ser governamental e até mesmo empresarial", sustentou.



Já a administradora da tecnológica Mozilla Mitchell Baker observou que "o termo 'fake news' se tornou real com o Presidente Donald Trump, mas é muito mais do que isso".



Porém, a seu ver, não é "um grande problema".



A Web Summit decorre até quinta-feira no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL).



Para esta edição, a terceira em Lisboa, a organização já prometeu "a maior e a melhor" de sempre, com novidades no programa e o alargamento do espaço, sendo esperados mais de 70 mil participantes de 170 países.



O evento nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Portugal e desde essa altura terá gerado um impacto económico de mais de 500 milhões euros.



Inicialmente, estava previsto que a cimeira ficasse por apenas três anos, mas em outubro deste ano foi anunciado que o evento continuará a ser realizado em Lisboa por mais 10 anos, ou seja, até 2028, mediante contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da FIL.