Web Summit: Estreantes à procura da quimera do dinheiro

Todos vêm pela primeira vez à Web Summit, a maior cimeira do Mundo de tecnologia dirigida às start- ups, na esperança de que a ideia deles possa transformar- -se no próximo Google ou Facebook. Mas para isso é preciso dinheiro e, sobretudo, gente disposta a investir.

É o que procuram Marielle Burti e Adriel Oliveira, vindos de Brasília. "Esperamos também muita aprendizagem e troca de experiências", dizem. Se a vinda à conferência der frutos, a mudança para Lisboa é uma hipótese. Mas o objetivo está traçado: fazer crescer a Shimejito, que quer juntar a tecnologia à produção de alimentos biológicos, mesmo dentro de apartamentos.

"Estamos definitivamente à procura de investidores ", reconhece ao CM Ben Calibrix, que desenvolveu uma aplicação destinada a bloggers, ajudando-os a editar vídeos no telemóvel. Para Londres quer voltar com contactos e mais gente a conhecer a Vlogme.

Já de Bruxelas vem a Hackpages, criada por Marta Moliz e Dasha Bespyatova. "Vimos à procura de mais vendas", admitem. Têm para mostrar uma plataforma que permite o ensino para quem desenvolve tecnologia. "Esta plateia está cheia de potenciais clientes."

Num Parque das Nações que se enche de ideias nos quatro dias de evento, é preciso também pensar nos equipamentos em que elas ganham forma. É isso que fazem, desde o ano passado, Filinto Girão Osório e Luís Carvão, da Humans That Make, vindos do Barreiro. "Há muitos programadores que precisam dos nossos dispositivos."

António Costa e co-fundador do Web Summit marcam presença no primeiro dia da conferência de tecnologia

"O Governo de Portugal desrespeita os professores", podia ler-se.



400 investidores já receberam vistos especiais

O Governo atribuiu cerca de 400 vistos especiais a investidores em startups, revelou o primeiro-ministro.



António Costa aproveitou a presença na sessão de abertura do ‘Ventures Summit’, que reúne empresários e investidores, para anunciar mais 100 milhões de euros para financiamento de novas empresas tecnológicas.



A verba vai reforçar o programa ‘Portugal Teck’, que já reuniu 230 milhões de euros.



‘Pai da internet’ pede defesa do anonimato

Era a figura mais aguardada do primeiro dia e foi aplaudida de pé por quase todos. Tim Berners-Lee, o britânico que criou a World Wide Web e que é genericamente definido como o ‘pai da internet’, fez um apelo à necessidade de "mudar mentalidades".



Berners-Lee começou por fazer uma viagem ao passado para recordar os pormenores da criação da Web, em 1989. Uma evocação que lhe deu o gancho para analisar o panorama atual e os desafios que se colocam.



"Olhando para trás, muitas coisas correram mal", reconheceu Berners-Lee, referindo-se sobretudo às fake news e à manipulação das pessoas através das redes sociais. "Há dez anos, diria que a Web não deveria ser controlada por ninguém. Mas há um momento em que nos apercebemos em que há movimentos simples pelos quais devemos lutar, como a liberdade e a liberdade de expressão, mas há consequências de defender o anonimato, por exemplo."



O pai da internet lembrou também que "todos são responsáveis por tentar tornar a Web um sítio melhor" e que "enquanto cidadãos, temos de pedir responsabilidade às empresas e aos governos".



O cientista usou o palco para lançar também a ideia de um contrato social para a Web, uma campanha global para salvar a internet de abusos, discriminação, manipulação e idênticas ameaças.



EDP dá 45 milhões a ideias inovadoras

A EDP está à procura de startups com ideias inovadoras, que acrescentem valor aos negócios do grupo e tem 45 milhões de euros para investir nos projetos mais promissores.



Greve do Metro foi desconvocada

A greve do Metro de Lisboa agendada para esta terça e quinta-feira, em plena Web Summit, foi desconvocada, confirmou o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes.



"A nossa casa nos próximos 10 anos"

Paddy Cosgrave abriu a Web Summit lembrando que "esta vai ser a nossa casa nos próximos dez anos".



O responsável do evento lembrou o acordo alcançado com o Governo.



PSP cria ‘bolha’ de segurança

Os participantes no Web Summit vão estar numa verdadeira ‘bolha’ de segurança.



A PSP criou um perímetro na zona da FIL e da Altice Arena ao qual só podem aceder os participantes devidamente credenciados após uma minuciosa revista na qual serão usados raios-x.



"Todas as valências da PSP vão estar envolvidas, num plano de segurança que será replicado nos próximos dez anos", adiantou ontem a intendente Ana Nery, responsável pelo Comando Tático da PSP no Web Summit.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Web Summit mostra-se também o lugar ideal para medir o pulso aos negócios. Reinaldo Moreira, de Matosinhos, criou a Sptingkode há dois meses: uma plataforma em que as fábricas têxteis podem vender diretamente ao público, sem passar pelas marcas. "É como uma Farfetch das fábricas", compara. A Farfetch, o primeiro unicórnio português, é uma das inspirações mais comuns nos corredores do Web Summit. Uma conferência que pode funcionar como um verdadeiro trampolim para o sucesso. Como é o caso da Lifeina, que criou o Lifeinabox, a empresa vencedora do prémio do ano passado.A startup francesa acumulou mais prémios e prepara-se para colocar os minifrigoríficos portáteis para medicamentos à venda em 2019.A Federação Nacional de Professores (Fenprof) distribuiu esta segunda-feira folhetos em inglês e português aos visitantes que participam na Web Summit.