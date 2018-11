Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz solta ladra que é detida cinco horas depois pela PSP

Saiu do Campus de Justiça às 16h30 e, cinco horas depois, foi novamente detida pela PSP, em Lisboa.

Por J.T. | 09:38

A mulher de 43 anos com antecedentes por roubos, furtos, tráfico de droga e ofensas à integridade física viu o juiz deixá-la em liberdade após ter sido apanhada a furtar bens de um alojamento local de Lisboa. Saiu do Campus de Justiça às 16h30 de quarta-feira e, cinco horas depois, foi novamente detida pela PSP. Furtou bebidas de um café.



A ladra foi intercetada com um saco contendo quatro garrafas de uísque e vodka que tinha roubado de um café na Almirante Reis.