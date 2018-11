Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetores caçam ladrão em flagrante

Por João Tavares | 08:47

Dois inspetores da Polícia Judiciária detiveram em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, um homem que tinha acabado de assaltar de forma violenta uma mulher estrangeira, não muito longe da sede da PJ, em Lisboa.



O assalto ocorreu na rua Escola do Exército, pelas 00h30.



Dois inspetores ter-se-ão apercebido do assalto e intercetaram o suspeito, que tinha acabado de agredir e roubar a vítima.



A PSP ainda foi chamada mas foi a PJ que ficou com a investigação.