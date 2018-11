Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão solitário faz dois roubos e fica em prisão preventiva

Homem, de 42 anos, foi agora acusado pelo Ministério Público de Leiria.

Por I.J. | 08:52

Um homem de 42 anos, que está em prisão preventiva por ter assaltado, em março e junho, um posto de abastecimento de combustíveis, em Leiria, foi agora acusado de dois crimes de roubo agravado, pelo Ministério Público de Leiria.



O assaltante, que tem residência em Leiria e atuou sempre sozinho, usava luvas e escondia a cara com gorro ou boné.



Nos dois assaltos ameaçou as funcionárias com uma faca ou com uma chave de fendas, obrigando-as a entregarem o dinheiro da caixa registadora.



Fugiu com um total de 908 euros.