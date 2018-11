Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 20 anos rouba dois carros aos CTT

Ladrão foi detido pela PSP.

06:00

Um jovem de 20 anos foi detido pela PSP, em Chelas, Lisboa, por ter furtado dois carros identificados dos CTT.



Estava ainda na posse de 58 mil euros, cuja proveniência não justificou.



No domingo, o ladrão, com mais de 30 processos criminais, furtou 12 chaves de viaturas – e um telemóvel – das instalações dos CTT na Rua do Vale Formoso de Cima. Dois carros foram levados e descobertos numa rua de Chelas.



No interior de um deles estava o suspeito, que não tem carta de condução. Nos últimos dois meses foi apanhado três vezes com carros furtados. Ficou em preventiva.