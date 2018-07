Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam CTT com picareta em Portimão

Ladrões abrem buraco na parede e furtam 5 mil euros.

Por Diana Santos Gomez e Rui Pando Gomes | 08:36

Equipados com uma picareta e martelos elétricos, os assaltantes abriram um buraco na parede do posto de distribuição dos CTT, na zona industrial de Portimão. Conseguiram entrar no edifício e roubaram cerca de 5 mil euros em dinheiro.



O ataque cirúrgico terá acontecido durante o fim de semana passado. A PSP está a investigar o crime.



O assalto terá sido planeado ao pormenor, uma vez que foi necessário utilizar várias ferramentas para concretizar o crime. Os assaltantes, ao que o CM conseguiu apurar, entraram no recinto do posto dos CTT e conseguiram fazer um buraco na parede, ao que tudo indica com uma picareta e martelos elétricos, sem dar nas vistas.



E, depois, através desse buraco feito na parede que entraram no edifício e tiveram acesso direto ao cofre onde, normalmente, é guardado algum dinheiro e encomendas valiosas.



O CM sabe que os assaltantes conseguiram furtar cerca de 5 mil euros em dinheiro e voltaram a sair pelo mesmo buraco aberto na parede.



O assalto só foi descoberto quando os funcionários dos CTT chegaram ontem ao local.



PORMENORES

Investigação da PSP

O ataque cirúrgico, ao que o CM apurou, está a ser investigado pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Portimão, que tem a competência em crimes de furto. A Polícia Judiciária chegou a ser chamada mas o caso ficou entregue à PSP.



Dia e hora desconhecidos

O dia e a hora a que aconteceu o crime, durante o fim de semana, ainda são desconhecidos. As autoridades sabem apenas que terá ocorrido entre a noite de sexta-feira e domingo, altura em que os funcionários dos CTT não estavam de serviço.