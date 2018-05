Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária dos CTT trama ladrão armado

Atingiu a tiro uma mulher de 62 anos, que estacionava o carro, e um jovem de 22, num ataque à junta de freguesia de Pedroso, em Gaia.

Por Nelson Rodrigues | 08:34

Manuel Alexandrino Noronha, 56 anos, queria roubar um carro para fazer um assalto. Foi ao Continente da Rechousa, em Vila Nova de Gaia e mal viu a mulher, de 62, a estacionar o Fiat Punto, resolveu atacar. "Dá-me as chaves do carro, senão mato-te", gritou o arguido, enquanto lhe apontava uma arma de fogo. A vítima começou a gritar e foi de imediato baleada nas costas.



Este ataque ocorreu às 10h00 do dia 11 de julho de 2017. O atirador fugiu do local e dirigiu-se, depois, à junta de freguesia de Pedroso, onde funciona o posto dos CTT. Entrou às 10h30, encapuzado com uma meia de vidro preta na cabeça, e ameaçou os três funcionários e dois clientes.



"Isto é um assalto. Dinheiro, dinheiro", ordenou Manuel Alexandrino, sempre a apontar a arma. O arguido remexeu nas secretárias e como não encontrou dinheiro ficou revoltado. Aproximou a arma à perna direita de um dos funcionários, de 22 anos, e disparou. Enquanto continuava à procura de dinheiro, uma funcionária reconheceu-o, por ser cliente do posto. "Ó Noronha, és tu? Vai-te embora, seu ladrão". Manuel Alexandrino efetuou, então, um novo disparo para o ar e fugiu do local no carro.



As duas vítimas foram hospitalizadas e submetidas a cirurgias para retirar as balas. O arguido, que está acusado de ofensas à integridade física qualificada e roubo agravado, já cumpriu cadeia por crimes semelhantes. Está em preventiva e conhece esta quarta-feira o acórdão.