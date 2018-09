Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CTT de Casal de Cambra assaltado à mão armada. Suspeitos estão em fuga

Polícia deslocou-se ao local, mas falta de meios permitiu a fuga.

18:35

Três homens armados e de cara tapada entraram esta tarde, por volta das 15 horas, num posto dos CTT em Casal de Cambra, Sintra, e roubaram cerca de 1400 euros. Após terem apontado um revólver a uma das funcionárias, os três homens encapuzados colocaram-se em fuga. Há suspeitas de um quarto elemento envolvido no assalto à mão armada.



A polícia deslocou-se ao local, mas a falta de meios permitiu que o grupo conseguisse fugir. A esquadra, a cerca de 200 metros de distância, não possui uma viatura para se poder deslocar há pelo menos 15 meses, segundo afirmou o presidente da junta de freguesia, Mário Santos, ao Correio da Manhã.



A Polícia Judiciária procede agora à investigação. As duas funcionárias deslocaram-se à PJ para prestar declarações.



O posto de CTT vai reabrir na próxima segunda-feira com a presença de um agente da PSP como medida de segurança.