Preso histórico escorrega a fugir da cadeia de Coimbra

David, de 55 anos, escalou a um muro mas escorregou e caiu.

Por Miguel Curado | 01:30

Um recluso de 55 anos, conhecido como David e com quase 30 anos de prisão cumpridos, não consecutivos, e em várias penas – o que faz dele um dos presos portugueses com mais tempo atrás das grades –, quase conseguiu escapar da prisão de Coimbra. Ainda trepou a um muro, mas veio a desequilibrar-se e caiu.



David tinha voltado à prisão há pouco tempo, após cerca de quatro anos de liberdade condicional. Preso por um roubo à mão armada, viu-se obrigado pelo tribunal a cumprir os restantes sete anos da pena.



O CM sabe que David tem mais um cúmulo jurídico de 12 anos de reclusão, a juntar à pena que cumpre, também por crimes de roubos à mão armada e falsificação de documentos.



Perante mais 19 anos atrás das grades, David tentou a fuga pelas 17h00 de sexta-feira. Construiu uma tábua com degraus, na oficina de marcenaria, e aproveitou a formação dos outros detidos após o trabalho para correr para um muro.



Escalou um muro junto à portaria, e, já lá em cima, quando se preparava para aceder a uma torre de vigilância que lhe daria acesso ao exterior, escorregou e caiu para dentro da prisão.



Os Serviços Prisionais confirmam a ocorrência, mas negam que David tenha chegado a uma zona que lhe daria acesso ao exterior da prisão, acrescentando ainda que o mesmo já está em cela disciplinar.



Fonte prisional disse ao CM que após a fuga frustrada foi ordenada a instalação de vedação laminada e a colocação de um guarda em permanência na torre de vigia, junto à portaria.