PSP afastado de tribunal de onde fugiram ladrões de idosos

Polícia colocou as chaves em cima de uma mesa, o que permitiu a fuga.

Por Patrícia Lima Leitão e Ana Isabel Fonseca | 09:14

O agente da PSP que colocou as chaves em cima de uma mesa, o que permitiu a fuga de três detidos do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi transferido.



O polícia já não se encontra em funções no TIC, onde trabalhava há vários anos, tendo sido colocado num outro local em que não lida com presos.



A investigação à fuga dos gémeos Emanuel e Fernando e do sobrinho destes, Hugo Saraiva, prossegue e as imagens de videovigilância do TIC serão fundamentais para se perceber como tudo aconteceu.



Foi o segurança do tribunal que deu o alerta para a fuga, quando se deu conta ao olhar para o ecrã - onde se consegue ver todas as câmaras - que as celas estavam abertas.



Depois de terem fugido pelo 1º andar, onde funciona o Tribunal de turno, os suspeitos foram até ao MaiaShopping. Lá, compraram dois telemóveis e comida num supermercado.



Regressaram no mesmo táxi ao parque de campismo em Medas, Gondomar - onde foram detidos um dia depois -, e prepararam um churrasco. Jantaram na companhia de amigos enquanto esperavam que as buscas das autoridades acalmassem.



Estão em Custoias

Os fugitivos deveriam ter sido transferidos para a cadeia de alta segurança de Monsanto, mas ainda se encontram detidos no Estabelecimento Prisional de Custoias, em Matosinhos. Têm, no entanto, uma vigilância bastante apertada.



Suspeitos de 30 roubos

Os gémeos, Emanuel e Fernando, e o sobrinho, Hugo Saraiva, são suspeitos de terem, desde fevereiro, efetuado 30 assaltos violentos a idosos na zona do Grande Porto. Conseguiram com os crimes arrecadar vários milhares de euros.