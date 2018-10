Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio de assaltantes de idosos processa agente por foto

Por P.L.L. | 09:34

A defesa do trio que foi fotografado ao ser detido, 25 horas depois de ter fugido do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, vai processar o autor das imagens, que, segundo a Inspeção-Geral da Administração Interna, é um agente da PSP que já foi identificado.



O processo dará entrada em duas semanas.



A advogada adianta ainda que os gémeos Emanuel e Fernando Santos e o sobrinho Hugo Saraiva foram alvo de vários crimes, entre os quais devassa da vida privada.



Os três fugiram por uma janela do tribunal, no passado dia 18, após terem ouvido a medida de prisão preventiva por roubos a idosos.