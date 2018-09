Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlona em fuga desde 2013 levada à cadeia em Loures

Mulher foi localizada na segunda-feira, na zona do Parque das Nações, em Lisboa.

Por M.C. | 08:53

Uma mulher em fuga desde 2013 a uma condenação de cinco anos e três meses de prisão por crimes de burla e falsificação de documentos foi presa pela PSP de Loures e conduzida à cadeia de Tires para começar a cumprir a pena.



A suspeita, agora com 45 anos, começou cedo no crime. Aos 19 anos, em 1992, foi presa e passou pelo menos um ano em prisão preventiva pela prática de crimes de burla. Andou sempre com a Justiça à perna e, em 2013, foi condenada à revelia a cinco anos e três meses de reclusão. Em causa, segundo um comunicado da PSP, está a prática de quatro crimes de falsificação de documentos agravada e três de burla qualificada.



Em tribunal foram considerados provados todos os delitos. A condenação transitou em julgado, e por todas as moradas que a burlona deu no processo se terem revelado falsas, a PSP de Loures começou a procurar a burlona.



A mulher foi localizada na segunda-feira, na zona do Parque das Nações, em Lisboa, presa e conduzida à cadeia.