Serralheiro troca fotos e vídeos de crianças na Internet

Detido é suspeito da prática de crimes de pornografia de menores.

Por T.V.P. | 09:04

A Polícia Judiciária da Guarda encontrou milhares de fotografias e vídeos de cariz pornográfico, com imagens explícitas de nudez integral de menores, no computador de um serralheiro de 46 anos, no Fundão.



As imagens das crianças, muitas delas com menos de 14 anos, resultam de ficheiros importados em sites da internet que depois eram partilhados com outros utilizadores.



O detido, suspeito da prática de crimes de pornografia de menores, vai ser presente a um juiz.