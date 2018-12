Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo condenado a prisão por pornografia infantil

Homens tinham 171 mil fotos e vídeos de bebés a serem abusados sexualmente.

08:48

Seis homens, entre 30 e 46 anos, foram esta quarta-feira condenados pelo Tribunal de Lisboa a penas efetivas entre quatro e seis anos de prisão, por pornografia de menores.



Tinham 171 mil fotos e vídeos de bebés a serem abusados sexualmente.



A pena mais elevada foi aplicada a um engenheiro informático que "podia ter barrado as partilhas", disse o juiz.



O líder do grupo foi punido com 4 anos e meio. O seu defensor, Vítor Gaspar, vai recorrer.