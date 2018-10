Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR reformado detido na posse de vídeos de sexo com crianças

Militar de 58 anos foi detido pela PJ por posse de fotografias e vídeos. Ficheiros estavam em casa do suspeito, em Loulé.

Por Rui Pando Gomes | 09:48

Um militar da GNR reformado foi detido pela Polícia Judiciária, em Loulé, por posse de diversas fotografias e vídeos de sexo envolvendo crianças menores de idade.



O alerta para o caso, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, surgiu de uma organização internacional que se dedica à monitorização de conteúdos pornográficos envolvendo menores e que são difundidos através da internet. A investigação, que é tutelada pelo Ministério Público de Loulé, foi entregue à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que conseguiu identificar o consumidor de pornografia infantil e avançou para a sua detenção "em flagrante delito", pela "presumível prática do crime de pornografia de menores".



Segundo revelou esta terça-feira a Polícia Judiciária, no âmbito da investigação em curso e no decurso de uma busca domiciliária, "detetou-se, nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito, diversos ficheiros, de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".



A Polícia Judiciária não esclareceu se os conteúdos pornográficos eram apenas para visualização por parte do militar da GNR ou se também eram partilhados.



O detido, de 58 anos, é residente no concelho de Loulé e foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Loulé. No entanto, até à hora de fecho desta edição, não foram reveladas as medidas de coação aplicadas ao militar da GNR reformado, enquanto aguarda pelo julgamento.