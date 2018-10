Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Braga detem suspeito de abusar de rapariga de 15 anos

Homem de 41 anos acusado de crimes como pornografia de menores, atos sexuais com adolescente e aliciamento de menores para fins sexuais.

15:00

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 41 anos pela presumível autoria de vários crimes de pornografia de menores, de atos sexuais com adolescente e de aliciamento de menores para fins sexuais.



Em comunicado, a PJ acrescenta que o suspeito viria a praticar os crimes desde inícios de 2017, sendo a vítima uma rapariga de 15 anos.



Apresentado às autoridades judiciárias competentes, o homem foi libertado, ficando proibido de quaisquer contactos com a menor e obrigado a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.



Foi-lhe ainda apreendido o passaporte e imposta a proibição de se ausentar do país.