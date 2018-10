Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canibal e namorada de 12 anos matam homem e cozinham o cérebro

Menor tinha sido raptada pelo pedófilo de 12 anos e juntos perpetraram o crime de homicídio.

17:03

Um homem de 22 anos, suspeito de ser pedófilo e de praticar canibalismo, foi detido na Rússia após ter sido acusado de matar um homem à machadada e de ter cozinhado o seu cérebro para posteriormente o ingerir. Com ele foi ainda detida a namorada, uma menina de 12 anos, suspeita de ter ajudado no homicídio.



O jovem assumiu manter relações sexuais com a criança, que descreveu como sendo a sua namorada. A menina tinha sido dada como desaparecida pelos seus pais 10 dias antes do crime.



O casal terá ainda desmembrado a vítima e comido algumas das partes do seu corpo. Quando as autoridades iniciaram as buscas pela criança cujo paradeiro era desconhecido, depararam-se com um cenário de terror, sangue no chão e o corpo da vítima a apodrecer.



O homem de 22 anos enfrenta agora acusações pelos crimes de homicídio e desmembramento de cadáver, o que lhe pode valer até 15 anos de prisão. Esta pena poderá ser agravada pelos crimes de pedofilia e abuso sexual de menores.