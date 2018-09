Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por pornografia de menores no 'Magalhães'

Homem de 37 anos foi novamente detido pela PJ de Setúbal, em Almada.

Por S.A.V. | 09:11

Um homem, de 37 anos, já condenado em 2008 a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, por pornografia de menores, foi novamente detido pela PJ de Setúbal, em Almada, por posse e partilha na internet de três mil imagens de bebés e de outras crianças em atos sexuais.



Foi seguido por psiquiatras e esteve três anos proibido de ter computadores, até que pôs a mão num portátil ‘Magalhães’ (criado em 2008 pelo Governo para as escolas) e voltou ao crime.



Apesar da pena suspensa, que só começou a contar no ano passado, foi posto em liberdade pelo tribunal.