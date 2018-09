Homem detido em flagrante com pornografia de menores

Detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Um homem, de 37 anos de idade, foi esta quarta-feira detido pela Polícia Judiciária, pela prática do crime de pornografia de menores, em Olhão.



As autoridades, que fizeram uma busca ao domicilio do detido, detetaram nos sistemas informáticos uilizados pelo mesmo, diversos ficheiros de fotografias pornográficas, onde estavam envolvidas imagens de menores com 14 anos.



O homem, operário da construção Civil, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde vão ser conhecidas as medidas de coação.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Olhão.