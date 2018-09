Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor de Beja condenado a 18 anos de prisão por abuso sexual de alunas

Professor, de 48 anos, está em prisão preventiva.

15:32

O Tribunal de Beja condenou esta quarta-feira a 18 anos de prisão efetiva o professor de uma escola do concelho por abuso sexual de quatro alunas, maus tratos contra outra e por posse de fotografias pornográficas de menores.



O acórdão foi lido esta quarta-feira pouco mais de 10 meses após a detenção do docente, que abusou sexualmente de quatro crianças e maltratou outra, entre 2015 e 2017, na escola básica da aldeia de Salvada, e tinha fotografias pornográficas de menores no seu computador.



O professor, de 48 anos, está em prisão preventiva.