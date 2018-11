Mulher recebe 72 mil euros do namorado para fazer vídeos a violar criança

Casal foi condenado a 12 anos de prisão.

Uma mulher de 28 anos que reside em Londres, no Reino Unido, recebeu do companheiro, de 53 anos, cerca de 72 mil euros para lhe enviar vídeos onde a mulher abusa sexualmente de uma criança de dois anos. O julgamento do casal aconteceu no Tribunal de Luton, onde foram condenados a doze anos de prisão, esta segunda-feira.

"Paula Dos Reis conheceu Andrew Baker no trabalho e o casal começou o relacionamento em 2012. A violência sexual contra a criança começou apenas em 2014, continuando por três anos seguidos, enquanto a mulher recebia grandes quantias monetárias pelos crimes", avançou o sargento detetive Mike Birch depois do julgamento.

Birch afirmou ainda que a vítima dos abusos está a receber apoio psicológico por parte de especialistas, segundo relata o jornal The Sun.

Paula Dos Reis foi condenada a seis anos de prisão e assumiu a culpa pelos crimes de abuso sexual e por ter tirado fotografias intimas da criança.

O companheiro Andrew Barker, por sua vez, declarou-se também culpado por todos os crimes da mulher e admitiu, além disso, ter consigo imagens proibidas de pornografia infantil.



O homem foi condenado a seis anos e nove meses de prisão.