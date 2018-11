Mulher violada dezenas de vezes pelo primo enquanto era criança

Episódios de abuso sexual iniciaram-se quando tinha quatro anos.

18:35

Uma mulher de 22 anos, residente em Dublin, na Irlanda, revelou pela primeira vez esta segunda-feira ter sofrido dezenas de abusos sexuais por parte do primo durante a infância.



As agressões sexuais aconteceram entre os quatro e os onze anos de Nicole Moran, que costumava ir à casa do primo, Karl Walsh, para brincar com a irmã deste e, por vezes, passava lá a noite.

"Foi numa dessas noites que o Karl me atacou pela primeira vez: levou-me para o quarto, tirou a minha t-shirt e acariciou o meu peito", relata ao jornal The Sun.

A mulher recorda ainda que na altura se sentiu assustada e com medo, mas o primo disse-lhe que era normal e acontecia com toda gente. Os abusos foram ganhando outras proporções e o rapaz obrigou-a a tocá-lo.

Quando Nicole tinha oito anos, a mãe apercebeu-se que algo errado se estava a passar com a filha e perguntou-lhe se alguém a estava a magoar. Nicole negou e a situação continuou até aos onze anos.

Apenas quando a irmã de Karl teve uma filha, a jovem, então com 17 anos, disse à melhor amiga o que o primo desta lhe tinha feito. Nicole temia que a sobrinha também fosse vítima de abusos. Nicole, com o apoio da família, acabou por denunciar o primo às autoridades.

Karl Walsh foi processado e assumiu a culpa por ter abusado da prima "cinco vezes" entre os quatro e os onze anos desta. No entanto, o juiz responsável pelo caso, Martin Nolan, afirmou que a vítima tinha sofrido dezenas de abusos sexuais por ano, uma vez que visitava a casa do primo com frequência.

O homem foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa nos últimos três.

"Eu fiquei dececionada com a sentença muito leve, mas agora estou a falar publicamente porque quero que outras pessoas, vítimas de agressão sexual, percebam que há esperança e que é possível seguir em frente. Eu não vou deixar esse monstro vencer", concluiu Nicole.