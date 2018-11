Líder religioso condenado na Coreia do Sul a 15 anos de prisão por abusos sexuais

Jaerock Lee violou oito mulheres que o consideravam "um Deus".

Por Lusa | 07:31

O líder de um culto religioso na Coreia do Sul, Jaerock Lee, foi esta quinta-feira condenado a 15 anos de prisão por ter violado pelo menos oito mulheres, algumas das quais o consideravam "um Deus", informaram as autoridades.

Um tribunal de Seul considerou que as vítimas "foram incapazes de resistir porque estavam sujeitas à autoridade absoluta e religiosa" do réu, líder cristão da igreja Manmin.

Jaerock Lee fundou a controversa igreja em 1982, em Guro, um bairro pobre na capital do país. Começou com 12 seguidores, mas hoje reivindica mais de 130 mil. Os 90 livros do também autor foram traduzidos em múltiplas línguas e vendidos um pouco por todo o mundo.