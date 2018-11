Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem abusa da filha de amigo morto

Usou a morte do amigo para se aproximar da viúva e da criança.

Por Miguel Curado | 01:30

Mal o amigo morreu, em janeiro deste ano, começou a aproximar-se da viúva deste, e da filha menor, com apenas oito anos. Depois aproveitou todas as oportunidades para, durante três meses consecutivos, abusar sexualmente da criança.



Os crimes, cometidos nos concelhos de Almada e Seixal, foram descobertos apenas depois de a vítima confessar à avó, o que levou à detenção do predador sexual, de 34 anos, pela PJ de Setúbal.



O detido é casado e tem um filho menor. No entanto, mal o amigo faleceu começou a deslocar-se a casa da viúva deste, em Corroios. Conseguiu ganhar a confiança da mulher, ao ponto de a viúva lhe confiar a filha durante breves ausências de casa. Os abusos sexuais, que nunca incluíram penetração, ocorriam sempre nesses momentos.



Só durante um período de férias escolares é que a jovem de oito anos contou à avó, que relatou o caso à filha, mãe da menor. Esta denunciou o criminoso à PJ de Setúbal, que, após alguns meses de recolha de prova, prendeu o suspeito nos últimos dias.



Presente esta terça-feira ao Tribunal de Almada, ficou com apresentações semanais à PSP e proibição de contactos com a vítima.



Entretanto, inspetores da Polícia Judiciária de Lisboa prenderam outro predador, desta feita um guineense de 52 anos. O pedófilo esteve alojado em casa dos pais da vítima, uma menina de 11 anos, em Monte Abraão, Sintra, e de setembro de 2017 até abril deste ano abusou sexualmente dela de diversas formas.



O predador sexual abandonou aquela habitação e regressou a 2 de novembro. Foi então que a mãe da menina o apanhou em flagrante a abusar dela.



Denunciado à PJ, foi preso. O tribunal colocou-o em prisão preventiva.



Violador espancado na Cova da Moura

Um homem de 30 anos foi espancado por moradores da Cova da Moura, Amadora, após ter sido apanhado em flagrante pela antiga namorada a violar a filha desta.



O crime ocorreu a 4 de novembro. Aproveitando-se da confiança da mãe da menor, com quem tem um filho em comum, o homem foi ali passar a noite.



De madrugada, a ex-namorada saiu e o predador violou a filha desta, de 12 anos. A mãe da menor voltou, e o criminoso fugiu, mas foi espancado por moradores. Depois de receber tratamento ficou em prisão preventiva por ordem judicial.