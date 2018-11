Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete anos de cadeia por abusar da filha em Évora

A menina começou a ser abusada quando tinha apenas cinco anos de idade.

Por P.G. | 01:30

O Tribunal de Évora condenou um homem a sete anos de prisão por abuso sexual de crianças.



A vítima é a própria filha do arguido, que estava à sua guarda. Os três crimes que ficaram provados ocorreram entre abril de 2016 e novembro de 2017, no interior da residência.



Além da pena de prisão o homem de 37 anos fica ainda inibido do exercício das responsabilidades parentais durante dez anos.