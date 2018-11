Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador obriga vítima a pagar motel onde foi violada

Jovem de 19 anos terá sido sequestrada por homem armado, que abusou dela durante horas.

Por João Tavares | 01:30

A jovem de 19 anos tinha acabado de estacionar o carro, pelas 14h00 de terça-feira, na Portela de Sintra, quando conta ter sido abordada por um homem. E de imediato foi-lhe apontada uma arma.



A vítima acabou por passar horas de terror às mãos do agressor, sob sequestro. Foi obrigada a ir para um motel da zona e violada no local durante várias horas.



Antes do crime, tinha sido forçada a levantar dinheiro no multibanco – o que serviu para pagar a unidade hoteleira. Acabou por ser abandonada, horas depois, na zona de Algueirão.



Esta foi a descrição feita pela vítima aos militares da GNR de Sintra, que tomaram conta da ocorrência na sequência da queixa – sendo que a investigação prossegue agora a cargo da secção de combate a crimes sexuais da Judiciária de Lisboa.



A jovem foi de imediato ameaçada de morte, com recurso a uma arma de fogo, e obrigada a dirigir-se até a uma caixa de multibanco, onde o violador lhe exigiu que efetuasse o levantamento de dinheiro.



O mesmo dinheiro serviu para depois darem entrada num motel daquela zona, onde a vítima chegou sob sequestro.



Sem desconfiar de nada, o funcionário do motel cedeu-lhes um quarto, onde a jovem acabou por ser repetidamente violada pelo raptor. E sempre debaixo de várias ameaças de morte.



Já pelas 20h15, a GNR terá recebido uma comunicação via 112, dando conta de que a mulher tinha sido encontrada na zona do Algueirão – a cerca de dois quilómetros de distância da Portela. Foi então que a vítima se queixou do sequestro e da violação aos militares da GNR.



PORMENORES

Vista no hospital

Traumatizada com o crime sexual, a vítima foi depois transportada até uma unidade hospitalar, onde acabou por receber assistência e ser sujeita a exames que possam provar os abusos sexuais.



Levada de carro

Segundo o CM conseguiu apurar, após os crimes sexuais e a saída do motel, a vítima terá sido levada no carro do abusador até à zona de Algueirão. onde foi abandonada já durante a noite.

PJ investiga

Perante a natureza do crime, a investigação do ataque sexual está agora entregue a inspetores da secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa, que esta quarta-feira à tarde iam ouvir a vítima.