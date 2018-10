Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor foi obrigada a prostituir-se no Porto após violações

Vítima, da Nigéria, viveu em cativeiro sob ameaças que envolviam rituais mágicos.

Uma menor de 16 anos foi raptada na Nigéria e obrigada a prostituir-se no Porto, em outubro de 2016.



Antes, foi violada na Líbia, para onde foi levada com outras vinte mulheres, e drogada em Roma, Itália.



Quando chegou ao Porto, ficou em cativeiro na casa de uma mulher a quem era obrigada a chamar ‘mamã’.



Foi sujeita a rituais de vudu e para que a maldição não recaísse sobre si tinha de entregar o dinheiro que recebia da prostituição.



As ameaças envolviam rituais mágicos com fígado cru, álcool e rezas. Está agora institucionalizada.