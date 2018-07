Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surfista resgatado junto a paredão em Leça da Palmeira

Jovem de 26 anos, da Póvoa de Varzim, foi arrastado pela corrente.

Por Lusa | 12:19

O Serviço de Salvamento Balnear de Matosinhos resgatou esta quinta-feira um surfista junto ao paredão de Leça da Palmeira, onde existe um agueiro, elevando para seis os salvamentos nesse local nos últimos dias, disse à Lusa fonte da Câmara Municipal.



O surfista de 26 anos, da Póvoa de Varzim, foi arrastado pela corrente, tendo sido socorrido pelas 10h30 pela equipa de salvamento "exausto", mas sem necessitar de ser encaminhado para o hospital, referiu.



Este salvamento aconteceu na praia não vigiada junto ao paredão de Leça da Palmeira, no mesmo local onde, nos últimos dias, foram resgatadas cinco pessoas, uma na segunda-feira e quatro no domingo, três delas turistas.



O Sistema de Salvamento Balnear nasceu em agosto de 2008 como um serviço "inovador e único no país" prestado à comunidade pela câmara, em parceria com a Autoridade Marítima através do Instituto de Socorros a Náufragos.



A funcionar durante todo o ano, este serviço já foi responsável pelo resgate de mais de 200 pessoas.