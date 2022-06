Sete crianças e funcionária de escola feridas em choque em cadeia

Uma colisão entre cinco viaturas na estrada nacional 252, no cruzamento do Aceiro António Marreco, em Palmela fez oito feridos ligeiros dos quais sete são crianças, e uma funcionária escolar. A colisão envolveu um autocarro que transportava 31 crianças, um veículo de nove lugares que seguia com sete crianças e mais três automóveis.Os bombeiros assistiram ainda 35 pessoas no local, sendo 31 delas crianças.Os oito feridos foram transportados para o Hospital São Bernardo, em Setúbal.O trânsito está cortado em ambos os sentidos.No local encontram-se dez veículos dos bombeiros com 25 operacionais, em conjunto com o INEM e a GNR.Em atualização