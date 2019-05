Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete jovens perdidos na serra em Silves

Buscas envolveram mais de duas dezenas de bombeiros e GNR.

Por José Carlos Eusébio e Tiago Lima | 10:11

Mais de duas dezenas de bombeiros e GNR estiveram envolvidos, na segunda-feira à noite, em buscas para encontrar sete jovens que se perderam na serra, em Silves, após o jipe em que seguiam ter tido um problema.



Os jovens, na casa dos 20 anos, terão ficado com o jipe atascado, numa zona sem cobertura de rede móvel. Dois optaram então por caminhar na serra até encontrarem um local para telefonar a pedir socorro. Só que não sabiam onde estavam.



Os Bombeiros de Portimão, Silves e Messines foram mobilizadas para buscas, sem saber em concreto onde procurar os jovens.



Após cerca de uma hora, os jovens conseguiram finalmente dar as coordenadas do local, junto à barragem do Funcho, e fizeram também uma fogueira.



Foram resgatados ilesos.