Sete meios aéreos e mais de 100 bombeiros combatem incêndio de grandes dimensões em Odemira

Um incêndio florestal de grandes dimensões está a lavrar no concelho de Odemira, distrito de Beja, desde as 13h41 desta sexta-feira.

No local estão 111 bombeiros, auxiliados por 32 viaturas e com o apoio de sete meios aéreos.

De acordo com fonte oficial do Centro Distrital de Operações de Socorro de Beja vai ser cortada a linha ferroviária do Sul entre Relíquias e Amoreiras-Gare, no concelho de Odemira. "Para o efeito irão ser desligadas duas catenárias, para que o trabalho de combate ao fogo possa prosseguir. Estava prevista a passagem de um comboio para o Algarve pelas 18h30, o que poderá já não acontecer", acrescentou a mesma fonte.

A prioridade dos meios no terreno está a ser "evitar que as chamas cheguem a habitações dispersas que existem próximas das duas frentes de fogo que estão a lavrar".