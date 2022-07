Sete meios aéreos reforçam combate a incêndio em Vila Pouca de Aguiar

Sete meios aéreos foram acionados na manhã desta quinta-feira para reforçar o combate ao incêndio que lavra em Revel, Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, segundo a Proteção Civil.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que deflagrou na quarta-feira mobilizava pelas 09h30 desta manhã 295 operacionais, 83 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio mantém uma frente ativa de cerca de três quilómetros e lavra em zona de difíceis acessos para os operacionais.

As condições meteorológicas previstas para o dia de hoje, como o vento e o calor, são encaradas com preocupação, bem como o facto de o combustível estar cada vez mais seco e mais disponível no terreno.

O alerta para o fogo foi dado às 17:14 e em pouco tempo verificou-se uma grande mobilização de meios para esta ocorrência que teve uma progressão muito rápida em zona de pinhal.

Ao final da tarde de quarta-feira o fogo aproximou-se a aldeia de Filhagosa, sem provocar danos, tendo sido combatido pelos operacionais, populares e os meios aéreos.

Este é o segundo grande incêndio numa semana neste concelho. O fogo que deflagrou no dia 17 de julho, em Cortinhas, Murça, evoluiu para Vila Pouca de Aguiar e queimou uma vasta área de pinhal e mato, ainda soutos, vinha e pastos.