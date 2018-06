Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete mil assinaturas pedem obras urgentes na EN125 no Sotavento

Deputados ouviram peticionários em sessão descentralizada da Assembleia da República.

Por Tiago Griff | 08:43

Mais de sete mil pessoas assinaram uma petição para dar a conhecer o estado atual da EN125 na zona do Sotavento e a pedir obras urgentemente. Os peticionários foram ouvidos por quatro deputados numa audição da Assembleia da República descentralizada, que teve lugar em Vila Real de Santo António, e nem o anúncio das obras de reparação, que começaram esta segunda-feira, os demove de futuro protestos.



"Agradecemos e estamos contentes por estas obras de urgência, mas agora não podemos aceitar que nos digam que isto não são obras de 'pincelada'. Isto são operações de cosmética e nada mais", comentou ao CM Hugo Pena, do Movimento de Cidadania Utentes da EN125 - Sotavento, que dinamizou a petição, que juntou um total de 7133 assinaturas para chamar atenção para o atraso das obras estruturais há muito prometidas pelo Governo e que agora está previsto que comecem apenas em 2019.



A audição realizou-se esta segunda-feira, no mesmo dia que arrancaram os trabalhos de reparação das zonas mais críticas da via do Sotavento, e contou com a presença dos deputados Ana Passos (PS), Paulo Sá (PCP), José Carlos Barros e Cristóvão Norte (PSD), este também nomeado relator.



"O Governo disse que faria obras em 2016, repetiu-o em 2017 e agora estamos em 2018 e temos uma reparação menor, quando a maior está por realizar", criticou Cristóvão Norte.



Este domingo de manhã está previsto um protesto, na zona de Cacela, para chamar a atenção sobre este caso.