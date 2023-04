Sete mortos em acidentes na estrada em apenas dois dias

Em apenas dois dias morreram, pelo menos, sete pessoas em acidentes de viação, transformando as miniférias da Páscoa num período particularmente trágico na estrada. Para além de Lousada, também se registaram acidentes com vítimas mortais em Vinhais, Barcelos, Vila Nova de Gaia e Évora. No total perderam a vida seis homens e uma mulher, com idades entre os 37 e os 73 anos, nos últimos dois dias.Fábio Costa, de 37 anos, seguia na sua moto a caminho do trabalho, na quinta-feira, quando uma colisão com um carro lhe arrancou a vida num cruzamento em Serzedo, Vila Nova de Gaia. No mesmo dia, em Barcelos, um homem de 45 anos morreu numa colisão com um camião. Durante a tarde de quinta-feira, em Évora, uma colisão frontal entre um carro e uma carrinha de mercadorias causou a morte a um homem de 71 anos.Já em Vinhais, ao final do dia, o despiste de um jipe causou a morte a um homem de 73 anos, que ainda foi helitransportado com vida, mas viria a não resistir durante a viagem para o Hospital de Santo António, no Porto. O acidente ocorreu num caminho rural, na localidade de São Jomil, e a viatura caiu para uma ribanceira de cerca de 50 metros.