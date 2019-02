Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Setenta pessoas morreram atropeladas na área da GNR

Outras 202 sofreram ferimentos graves. Dados são relativos ao ano passado.

Por S.A.V. | 08:51

Setenta pessoas morreram atropeladas e outras 202 sofreram ferimentos graves, no ano passado, na área da GNR, foi esta terça-feira anunciado.



A Guarda vai promover esta quarta-feira, no Porto, Braga, Setúbal e Faro, ações de fiscalização e sensibilização.



A GNR registou no ano passado 3950 atropelamentos.



Um aumento de 11% no número de vítimas graves relativamente ao ano anterior. Das vítimas mortais, 75% têm mais de 50 anos.



Neste período do ano, os atropelamentos "assumem particular preocupação, devido ao facto de o maior volume de tráfego automóvel e pedonal coincidir com o período do anoitecer ou início da noite (17h00-20h00)", diz a GNR.