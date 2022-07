Símbolo de luto por morte de militar invade redes sociais da GNR

As páginas da GNR nas redes sociais (em especial no Facebook), estão desde sábado a ser invadidas com comentários feitos com recurso a um símbolo negro desta força de segurança, a simbolizar o luto pela morte de um militar do posto territorial de Azeitão, na zona de Setúbal.Tal como onoticiou este domingo, o cadáver de Mauro Barreiros, de 30 anos, foi encontrado por colegas numa zona de mato na zona dos Picheleiros, na madrugada de sábado.O militar estava fardado, e terá falecido vítima de um disparo da arma de serviço. Não há indícios de crime. Na noite anterior, Mauro Barreiros tinha estado com amigos num jantar. Era divorciado, e deixa um filho de sete anos.“Paz às almas que não aguentaram a pressão desta profissão”, “Muita força a todos os GNR, infelizmente mais um suicídio”, “apurar as razões, a instituição somos todos nós, é feita de homens”, são apenas alguns exemplos das dezenas de comentários que desde sábado estão a ser colocados regularmente.