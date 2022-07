Colegas encontram militar da GNR morto com tiro no peito

Um militar de GNR foi encontrado morto por colegas, este sábado de madrugada, na zona de Picheleiros, no interior do Parque Natural da Arrábida, a pouca distância do posto onde prestava serviço, em Azeitão.









Mauro Barreiros, de 30 anos, foi vítima de um tiro no peito, alegadamente disparado pela própria arma de serviço, enquanto envergava a farda. Não há indícios de crime, mas foi aberta uma investigação. Horas antes da tragédia, o militar tinha estado num jantar com colegas. Divorciado, deixa um filho de sete anos. n J.C.R.