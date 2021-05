Professor canibal gay mata e devora amante

Um professor alemão assassinou e devorou o corpo de um homem com quem se tinha encontrado através de uma aplicação para encontros amorosos. A polícia descobriu as ossadas da vítima "completamente sem carne" num parque perto da casa do professor e ácidos para dissolver o corpo, bem como serras, facas e uma arca refrigeradora no apartamento do docente homicida, em Berlim.

O caso foi descoberto após um transeunte tropeçar em ossos humanos num parque em Buch, na Alemanha e alertar as autoridades. Descobriram o que restava do corpo da vítima: ossos com marcas de mordidas, que confirmam (através dos registos dentários) a culpa do professor alemão Stefan R., detido em novembro de 2020 por fortes indícios de homicídio - desde então está em prisão preventiva.

À imprensa alemã as autoridades encarregadas do caso declararam: "Com base no osso que foi encontrado, que estava completamente sem carne, suspeitamos fortemente que Trogisch foi vítima de um canibal".

A vítima, Stefan Trogisch de 44 anos, foi dada como desaparecido em setembro de 2020, depois de deixar o seu apartamento por volta da meia-noite e nunca mais voltar. Foram os eus colegas de casa quem alertou a polícia.

De acordo com o The Sun, a polícia revelou que o homicida tinha pesquisado na internet termos relacionados com canibalismo e se seria possível sobreviver com o pénis cortado.