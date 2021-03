Os dois menores que confessaram ter assassinado Lucas Miranda, 15 anos, alegando que a pedido deste - em profunda depressão e com ideações suicidas -, furtaram calçado e roupa à vítima depois do crime. A falta dos pertences, alguns deles recuperados pela PJ de Setúbal, foi notada pelos funcionários do centro Tabor de jovens problemáticos, onde estavam institucionalizados.