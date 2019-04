Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato da Construção Civil culpabiliza dono da obra pela queda da grua no Porto

Estado da grua não permitia que estivesse a operar, garantiu Albano Ribeiro.

10:50

Em conferência de imprensa dada esta segunda-feira de manhã, Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção Civil, culpabilizou o dono da obra pela queda da grua que destruiu nove habitações no Porto no passado sábado.



Albano Ribeiro acusou o dono da obra de "negligência grosseira" e considerou que a sapata da grua estava obsoleta e sem condições para suportar os trabalhos.



O estado da grua não permitia que estivesse a operar, avançou o presidente do Sindicato da Construção.



Das nove casas atingidas pela grua, três delas estavam devolutas. As restantes quatro eram habitadas. Uma destas casas ficou sem condições, estando agora o município do Porto a tratar do realojamento da família que lá morava. Trata-se de um casal com um filho menor.



Recorde-se que esta é já a segunda vez que ocorre uma situação destas no Porto. Relativamente a esta questão, Rui Moreira garante que o município vai "tomar medidas".