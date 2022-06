O nível de “maturidade da tecnologia LTE/5G” existente não permitirá fazer evoluir a rede SIRESP diretamente do atual sistema TETRA para o 5G, “de um único salto, com a necessária estabilidade e resiliência, conforme se exige a uma rede de emergência e segurança nacional”, afirmou esta terça-feira ao CM fonte oficial do Ministério da Administração Interna.





Por essa razão, a evolução da rede SIRESP - em concurso internacional e que receberá 150 milhões em 5 anos - “terá lugar de forma evolutiva e progressiva ao longo do tempo”. Está prevista a migração da infraestrutura para a tecnologia IP - “apoiando e facilitando” a evolução. A rede 5G permitia o envio de imagens e vídeos por bombeiros, polícias e outros utilizadores.