Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 2,5 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Segundo o SRPCBA, o sismo foi também sentido nas Furnas, Ribeira Quente e Água Retorta.

11:51

Um sismo com magnitude de 2,5 na escala de Richter foi esta sexta-feira sentido na Povoação, na ilha de São Miguel, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).



De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), "foi registado às 09h30 [mais uma hora em Lisboa] um evento com magnitude 2,5 na escala de Richter e epicentro a cerca de dois quilómetros a sudoeste da Povoação", adiantou a Proteção Civil dos Açores, numa nota de imprensa.



Segundo o SRPCBA, o sismo foi também sentido nas Furnas, Ribeira Quente e Água Retorta.



"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", concretiza a entidade.