Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Por Lusa | 11:16

Um sismo com magnitude de 2,7 na escala de Richter foi esta quarta-feira sentido em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).



"Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi registado às 07h54 [mais uma hora em Lisboa] um evento com magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a nordeste de Posto Santo, na ilha Terceira", adiantou a Proteção Civil dos Açores, numa nota de imprensa.



Segundo o SRPCBA, o sismo foi "sentido em Angra do Heroísmo" e o CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário".