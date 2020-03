A ministra da Saúde informou esta sexta-feira haver quatro novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal , três no Norte do País e um em Lisboa, que elevam para 13 o total de infetados.

Subiu para 181 o número de casos suspeitos de coronavírus em Portugal.De acordo com a DGS, mantêm-se os 13 casos confirmados de infeção por Covid-19 no País.

"Destes quatro novos casos, três são no Norte e têm ligação epidemiológica a casos anteriores" e a Itália, disse Marta Temido aos jornalistas após uma reunião dos ministros da Saúde da União Europeia (UE), em Bruxelas.



Com um total de 13 casos confirmados, Portugal mantém-se em "fase de contenção alargada", referiu Marta Temido, indicando que não existe ainda um cenário de mitigação do surto, como já acontece em outros países da UE com mais casos.





O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Em atualização