Vestido de preto e de arma em punho, um homem assaltou um supermercado em Moreira de Cónegos e um quiosque em Brito, ambos no concelho de Guimarães. Neste último caso, o proprietário ainda perseguiu o ladrão, que fugiu numa trotineta elétrica.Os dois roubos estão a ser investigados pela Polícia Judiciária de Braga, que não afasta a hipótese de se tratar do mesmo assaltante nos dois casos que ocorreram na terça-feira. O primeiro roubo aconteceu às 16h30. O ladrão entrou de cara destapada no supermercado, aproximou-se da funcionária e, ameaçando com arma de fogo, ordenou que colocasse todo o dinheiro no saco que trazia. Duas horas depois agiu de forma semelhante num quiosque, em Brito, e, apesar dos gritos do proprietário, conseguiu escapar.