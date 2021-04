O DCIAP e Carlos Alexandre apertam o cerco a Álvaro Sobrinho. Estão em duas frentes: investigam o ex-banqueiro por lavar milhões no Sporting e pelo desvio de dinheiro do BESA para contas de familiares. Os crimes são de abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.O processo mais antigo, cuja acusação está a ser ultimada, diz respeito ao desvio de 480 milhões de euros do BES Angola. Os autos estã...