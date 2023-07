O pai de uma jovem, de 22 anos, vai ter de pagar 400 euros por mês à sua ex-mulher, a título de pensão de alimentos, relacionada com “tudo o que é indispensável” ao sustento e educação da filha, apesar de esta já ter atingido a maioridade e não ter aproveitamento escolar. A decisão foi do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que chega mesmo a considerar que o “dever de prestação de alimentos de ascendentes em relação” aos seus descendentes “não cessa com a maioridade destes” e “poderá manter-se (.









